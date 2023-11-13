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Кандидат у президенти США, який пропонував знищити армію РФ "наскільки можливо", знявся з перегонів

13 листопада, 2023 понедiлок
08:16
Світ Прапор США

У неділю, 12 листопада, кандидат у президенти США від Республіканської партії Тім Скотт несподівано оголосив про свій вихід з перегонів 2024 року всього за два місяці до початку голосування на передвиборчих кокусах у штаті Айова

Про це повідомляє Associated Press.

"Сьогодні я люблю Америку більше, ніж 22 травня, - сказав Скотт. - Але коли я повернуся до Айови, я не буду в ролі кандидата на виборах. Я призупиняю свою кампанію. Я думаю, що виборці, які є найвидатнішими людьми на планеті, дуже чітко дали мені зрозуміти, що вони кажуть мені: "Не зараз, Тіме"".

У виданні зазначають, що у своїх зусиллях провести позитивну кампанію Скотт часто опинявся в тіні інших кандидатів - особливо на етапі дебатів, де він, здавалося, зникав, поки інші сперечалися між собою. Було неясно, чи пройде Скотт до майбутніх четвертих дебатів, які вимагатимуть вищих показників в опитуваннях і більшої кількості донорів.

Скотт є другим основним кандидатом, який вийшов з перегонів з кінця жовтня. Він додав, що не буде негайно підтримувати жодного зі своїх республіканських суперників, що залишилися.

"Виборці дуже розумні, - сказав Скотт. - Найкращий спосіб для мене бути корисним - це не впливати на те, кого вони повинні підтримати".

Команда Скотта була настільки здивована його відходом, що всього за 13 хвилин до того, як він оголосив про свій відхід, його кампанія розіслала електронного листа із закликом до прихильників зробити пожертвування на підтримку "сильного лідерства Скотта і його оптимістичного, позитивного бачення, щоб вести нашу країну вперед".

У листі йшлося про те, що "на кону стоїть усе", щоб перемогти в Білому домі, а також пропонувався "останній шанс зробити пожертву в ці вихідні і допомогти Тіму досягти мети його кампанії".

Відхід Скотта залишає Ніккі Гейлі, першого посла Трампа в ООН і колишнього губернатора Південної Кароліни, єдиним представником Південної Кароліни в перегонах.

  • Раніше сенатор від Республіканської партії Тім Скотт, на питання про збільшення військової допомоги Україні, виступив з пропозицією "знищити, наскільки це можливо, російську армію".
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