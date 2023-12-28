"Масовка" на виборах у РФ не прагне перемоги й не приховує цього: журналіст Цимбалюк про суперкульт Путіна

Про це він розповів в етері Еспресо.

Коментуючи заяву кандидата на пост президента РФ Леоніда Слуцького щодо того, що він не хоче перемогти чинного диктатора Володимира Путіна, Цимбалюк сказав: "Це ж не тільки Слуцький сказав, це всі кандидати, які будуть у цій масовці заявили, що "ми в жодному разі не претендуємо на перемогу, не треба нас знищувати, саджати чи ще щось, ми масовка, от ми підтверджуємо".

За його словами, саме в таких умовах формується класичний суперкульт особистості.

"Історичний досвід показує, що це зазвичай на злеті років цієї людини далі все одно смерть. Я не знаю, чи буде вона в наступному році, чи пізніше, воно не може тривати, так історія записана".

Що передувало

Відомо, що у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п’ятий термін.

8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Російська ультранаціоналістична партія ЛДПР оголосила 19 грудня про висування свого лідера, депутата Леоніда Слуцького, кандидатом на президентські вибори, які відбудуться 17 березня. Делегати з’їзду партії, який проходив у Москві, одноголосно підтримали його кандидатуру.

Слуцький може стати першим зареєстрованим кандидатом у президенти в Росії. Йому не потрібно збирати підписи, бо він представляє партію, яка має фракцію в Держдумі. На відміну від нього, президент РФ Володимир Путін подав документи як самовисуванець.

Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Він активно підтримує зовнішню політику Путіна, зокрема війну проти України. Слуцький очолив партію минулого року після смерті її засновника Володимира Жириновського.

На з’їзді ЛДПР Слуцького підтримав, зокрема, Віктор Бут, який раніше вступив у партію. Він був засуджений у США за торгівлю зброєю і повернувся до Росії по обміну.

Також повідомляється, що ініціативна група висунула кандидатуру Катерини Дунцової на виборах президента РФ. Журналістка з Ржева Тверської області РФ називає себе "незалежною кандидаткою". Після того як ЦВК заборонила Катерині Дунцовій балотуватися на вибори президента РФ, вона подала позов до Верховного Суду. Проте там затвердили недопуск.