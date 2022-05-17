Канцлер Австрії розкритикував публічність перемовин між Єврокомісією та Угорщиною щодо нафтового ембарго проти РФ

Про це він сказав на зустрічі з очільником МЗС Чехії Петром Фіалою, повідомляє ЄП з посиланням на ORF.

"Я вважаю, що принципово доцільно -також і для Єврокомісії - не оголошувати результати, поки переговори не будуть повністю завершені", - сказав Негаммер.

За словами канцлера, ЄС продовжує прагнути до єдності

"Чим гостріші, глибші та далекосяжніші санкції розглядаються, тим важливіше обговорити їх з окремими державами-членами, щоб у світу не створювалося враження інакомислення", - сказав Негаммер.

Відповідаючи на запитання про позицію Угорщини щодо нафтового ембарго, канцлер сказав: "Повинно бути зрозуміло, що країни, які більше залежать від російської нафти, також мають перспективу того, як вони й надалі отримуватимуть нафту"

Фіала підкреслив, що Чехія підтримує санкції проти Росії.

"Має застосовуватися принцип, що санкції мають бути більш болючими для Росії, ніж для країн, які вводять санкції", - сказав він.

Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.

Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат