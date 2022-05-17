Канцлер Австрії розкритикував публічність перемовин між Єврокомісією та Угорщиною щодо нафтового ембарго проти РФ
Канцлер Австрії Карл Негаммер розкритикував Єврокомісію через оголошення інформації про перемовини з Угорщиною щодо нафтового ембарго проти РФ
Про це він сказав на зустрічі з очільником МЗС Чехії Петром Фіалою, повідомляє ЄП з посиланням на ORF.
"Я вважаю, що принципово доцільно -також і для Єврокомісії - не оголошувати результати, поки переговори не будуть повністю завершені", - сказав Негаммер.
За словами канцлера, ЄС продовжує прагнути до єдності
"Чим гостріші, глибші та далекосяжніші санкції розглядаються, тим важливіше обговорити їх з окремими державами-членами, щоб у світу не створювалося враження інакомислення", - сказав Негаммер.
Відповідаючи на запитання про позицію Угорщини щодо нафтового ембарго, канцлер сказав: "Повинно бути зрозуміло, що країни, які більше залежать від російської нафти, також мають перспективу того, як вони й надалі отримуватимуть нафту"
Фіала підкреслив, що Чехія підтримує санкції проти Росії.
"Має застосовуватися принцип, що санкції мають бути більш болючими для Росії, ніж для країн, які вводять санкції", - сказав він.
- Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.
- Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.66Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе