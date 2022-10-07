Капітану російської армії доручили посаду у Міжнародній федерації бобслею: представники Латвії та Великої Британії влаштували протест
Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест після того, як капітан російської армії отримав посаду у Міжнародній федерації бобслею та скелетону
Про це повідомляє Inside the Games.
Капітан російської армії Сергій Пархоменко отримав посаду у Параспортивному комітеті Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Рішення IBSF обурило чиновників з Латвії та Великої Британії.
Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест проти присутності Росії в комітетах Федерації. У відставку пішли латвійці Крістапс Котанс, Зінтіс Екманіс та британці Єн Річардсон і Марк Гейвуд.
"Увесь цивілізований світ засуджує звірства агресора в Україні та активно долучається до боротьби з цією деградацією людських цінностей. Бути в одному комітеті з капітаном російської армії, що представляє державу-агресорку неможливо", – заявив Екманіс.
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на інформацію про те, що ексфутболіст збірної Росії Дініяр Білялетдінов отримав повістку у військкомат.
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