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Капітану російської армії доручили посаду у Міжнародній федерації бобслею: представники Латвії та Великої Британії влаштували протест

7 жовтня, 2022 п'ятниця
16:37
Спорт Ілюстрація. Бобслей

Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест після того, як капітан російської армії отримав посаду у Міжнародній федерації бобслею та скелетону

Про це повідомляє Inside the Games.

Капітан російської армії Сергій Пархоменко отримав посаду у Параспортивному комітеті Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Рішення IBSF обурило чиновників з Латвії та Великої Британії.

Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест проти присутності Росії в комітетах Федерації. У відставку пішли латвійці Крістапс Котанс, Зінтіс Екманіс та британці Єн Річардсон і Марк Гейвуд.

"Увесь цивілізований світ засуджує звірства агресора в Україні та активно долучається до боротьби з цією деградацією людських цінностей. Бути в одному комітеті з капітаном російської армії, що представляє державу-агресорку неможливо", – заявив Екманіс.

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Росія
Латвія
Олімпіада
Велика Британiя
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