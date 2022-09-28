Російський спорт – це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму, - скелетоніст Гераскевич
Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на інформацію про те, що ексфутболіст збірної Росії Дініяр Білялетдінов отримав повістку у військкомат
Про це Гераскевич написав у twitter.
"Я кілька місяців тому говорив, що величезна кількість російських спортсменів є представниками російської армії й що їх відсторонення є єдиним логічним рішенням. Тоді мені відповіли, що це все вигадка, що російські спортсмени не беруть в цьому участь. І що ви тепер скажете? Російський спорт не стосується олімпійських цінностей і хороших речей, які повинен представляти спорт. Російський спорт - це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму", - сказав український скелетоніст Владислав Гераскевич.
- Міжнародна асоціація боксу відмовилася призначати нові вибори та затвердила росіянина Умара Кремльова на посаді президента організації.
- 28 вересня колишній футболіст збірної Росії та англійського "Евертона" Дініяр Білялетдінов отримав повістку.
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