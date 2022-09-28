Російський спорт – це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму, - скелетоніст Гераскевич

Про це Гераскевич написав у twitter.

"Я кілька місяців тому говорив, що величезна кількість російських спортсменів є представниками російської армії й що їх відсторонення є єдиним логічним рішенням. Тоді мені відповіли, що це все вигадка, що російські спортсмени не беруть в цьому участь. І що ви тепер скажете? Російський спорт не стосується олімпійських цінностей і хороших речей, які повинен представляти спорт. Російський спорт - це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму", - сказав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Міжнародна асоціація боксу відмовилася призначати нові вибори та затвердила росіянина Умара Кремльова на посаді президента організації.

28 вересня колишній футболіст збірної Росії та англійського "Евертона" Дініяр Білялетдінов отримав повістку.

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