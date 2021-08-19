Капітолійський "підривник" здався поліції після перемовин

Про це повідомляє АР.



Чоловік, який стверджував, що мав бомбу у своєму пікапі побоизу Капітолію, здався правоохоронним органам після багатогодинного протистояння.



Поліція розпочала евакуацію кварталів поруч з Капітолієм, після того як чоловік заявив, що замінував не лише власне авто.



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Поліція не відразу дізналася, чи є у транспортному засобі вибухові речовини.



Протистояння було вирішено мирним шляхом приблизно через п'ять годин переговорів, що закінчилося, коли Росбері виліз з вантажівки і був взятий під варту поліцією.



Поліцейські, що вели переговори, годинами спілкувалися з Росбері, коли він писав на дошці та показував написи зсередини пікапу.



Поки поліція продовжувала переговори, Росбері записав відео у Facebook.



Він погрожував вибухами, роблячи антиурядові заяви та розповідаючи про те, що, на його думку, є поганим для країни, включаючи позицію США щодо Афганістану, охорону здоров’я та інше.



Він сказав, що Демократична партія повинна піти у відставку, а також додав, що любить президента-демократа Джо Байдена. Facebook видалив відео та сторінку Росбері через кілька годин після публікування. Схоже, що Росбері не мав особливих вимог до правоохоронних органів, окрім як поговорити з Байденом.



На відео, опублікованих у його Facebook перед видаленням сторінки, видно, що Росбері на мітингу 14 листопада, на якому були присутні тисячі прихильників Трампа, висловлювали протест проти,"викрадених виборів". На сторінці Росбері у Facebook були відео, де він марширує з натовпом сотень людей, що несуть прапори Америки та прапори Трампа і кричать "припинити крадіжку".

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