"Якщо ти підірвеш мою вантажівку, це буде на тобі, Джо": що відомо про капітолійського терориста

Про це пише Washington Post.



Двоє представників правоохоронних органів, знайомі з розслідуванням, ідентифікували чоловіка як Флойда Реz Роcбері з Північної Кароліни.



Чоловік у чорному пікапі провів трансляцію у Facebook, де говорив про революцію, закликав "інших патріотів" і намагався зателефонувати президенту Байдену.



Звернення Росбері показують, що на його колінах предмет, схожий на бомбу.



Він тримає велику каністру з пристроєм на батарейках зверху. Росбері також стверджує, що в ящику для інструментів його вантажівки є аміачна селітра. Він сказав, що пристрій активується звуком, і він вимкнеться, лише якщо вікна вантажівки розіб'є куля чи інший пристрій.



Площу оточили снайпери.



Представник правоохоронних органів сказав, що слідчим відомо про відео, і поки що чоловік на ньому вважається єдиним підозрюваним.



Рей Росбері на відео стверджував, що інші транспортні засоби в районі Капітолію також начинені вибухівкою. Він чекає на дзвінок від президента США Джо Байдена.



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"Якщо ти підірвеш мою вантажівку, це на тобі, Джо, я готовий померти за цю справу", - сказав Росбері у відеозверненні



Представник правоохоронних органів сказав, що слідчим відомо про відео, і поки що чоловік на ньому вважається єдиним підозрюваним. Однак влада розчищає широку територію, оскільки чоловік стверджував, що закладав чи знав про численні бомби. Інший представник правоохоронних органів сказав, що поки чоловік на відео є єдиним підозрюваним, поки що остаточно виключати його твердження про наявність інших вибухових речовин або співпрацю з іншими.



Влада евакуює широку територію, оскільки чоловік стверджував, що закладав численні бомби. Інший представник правоохоронних органів сказав, що поки чоловік на відео є єдиним підозрюваним, поки що остаточно виключати його твердження про наявність інших вибухових речовин або співпрацю з іншими.



Представник Facebook Енді Стоун заявив, що вони видалили профіль Facebook і проводять розслідування.



Чоловік спілкувався зі слідчими, принаймні частково, використовуючи дошку для писання маркером.



Це другий інцидент поряд з Капітолієм після того, як прихильники Трампа увірвалися до будівлі, змусивши евакуюватися членів Конгресу та зірвавши підтвердження перемоги обраного президента Джо Байдена.



2 квітня невідомий намагався протаранити в'їзд до будівлі Капітолія США у Вашингтоні. Було поранено двох поліцейських. Один поліцейський згодом загинув.