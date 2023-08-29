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Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак

29 серпня, 2023 вiвторок
18:00
рецепти капусняк

Капусняк – одна з традиційних класичних страв української кухні. Капусняк славиться насиченим смаком із долею кислинки. За класичним рецептом суп повинен містити пшоно і м’ясо

Класичний капусняк (звичайний) – український рецепт

Інгредієнти:

  • м’ясо качки - 200 г
  • вода - 3 л
  • капуста квашена – півтори склянки
  • пшоно – чотири столові ложки
  • картопля – п’ять штук
  • одна цибулина
  • одна морква
  • сіль – одна чайна ложка

капусняк

Фото: youtube

 

Покроковий рецепт приготування:

  • кладемо м’ясо в каструлю
  • заливаємо водою
  • варимо приблизно годину з моменту закипання
  • промиваємо пшоно
  • зцідити його
  • заливаємо холодною водою
  • чистимо моркву й цибулю
  • цибулю нарізаємо маленькими кубиками
  • моркву розділяємо на дві рівні частини
  • натираємо одну частину моркви на крупній тертці
  • розігріваємо сковорідку з олією
  • висипаємо сюди цибулю, підсмажуємо її трішки
  • додаємо моркву
  • перемішуємо
  • смажимо до золотистого кольору
  • чистимо картоплю та нарізаємо її кубиками
  • м’ясний бульйон переливаємо у велику каструлю і ставимо на вогонь
  • у киплячий бульйон висипаємо проціджене пшоно
  • додаємо відкладену половину моркви, натерту на крупній тертці
  • додаємо подрібнену картоплю
  • кип’ятимо всі компоненти п’ять хвилин
  • далі додаємо засмажку з моркви та цибулі
  • додаємо подрібнене варене м’ясо качки
  • додаємо квашену капусту
  • варимо ще пів години.

Капусняк із квашеної капусти з пшоном або суп із квашеної капусти

Інгредієнти:

  • ребра - 1 кг
  • капуста - 500 г
  • картопля - 500 г
  • пшоно - 100 г
  • одна цибуля
  • одна морква
  • перець горошок – десять штук
  • один лавровий лист
  • олія для смаження.

капусняк

Фото: Pinterest

 

Приготування:

  • опускаємо ребра у каструлю з холодною водою
  • коли закипить - знімаємо білу піну
  • готуємо на маленькому вогні до готовності м’яса
  • додаємо сіль
  • ближче до готовності м’яса додаємо подрібнену кубиками картоплю
  • пшоно слід ошпарити у окремій ємності окропом
  • залишаємо постояти на сім хвилин
  • зливаємо воду
  • відправляємо пшоно до інших компонентів
  • тушкуємо овочі на сковорідці - подрібнену цибулю та натерту моркву
  • смажимо до появи м’якості та золотистого кольору
  • додаємо квашену капусту
  • тушимо ще десять хвилин
  • як тільки пшоно стало м'яким і картопля приготувалася, додаємо в капусняк тушені овочі
  • добре перемішуємо
  • варимо ще п’ятнадцять хвилин
  • за п’ять хвилин до готовності додаємо кидаємо лавровий лист, перець та солимо.

Капусняк із свіжої капусти

Інгредієнти:

  • чотири картоплини
  • третина білокачанної капусти
  • одна цибулина
  • одна морквина
  • пів склянки пшона
  • дрібка пшеничного борошна
  • томатна паста – три столові ложки
  • рослинна олія – 30 мл
  • сіль (за смаком)
  • три лаврових листа.

капусняк

Фото: Pinterest

 

Покроковий рецепт приготування:

  • дрібно нашатковуємо капусту
  • нарізуємо на довільні шматки картоплю
  • ставимо на вогонь каструлю
  • кидаємо в неї картоплю
  • капусту висипаємо після закипання води
  • пшоно промиваємо, перебираємо
  • додаємо пшоно до овочів
  • обсмажуємо цибулю разом із морквою на сковороді до готовності
  • до цибулі і моркви додаємо борошно та розведену водою томатну пасту
  • перемішуємо
  • тушкуємо три хвилини
  • готову засмажку додаємо в суп
  • перемішуємо
  • солимо
  • додаємо лавровий лист
  • даємо супу закипіти.

Капусняк по-закарпатськи

Інгредієнти:

  • квашена капуста - 350 г
  • кукурудзяна крупа - 150 г
  • одне стегно куряче
  • ошийок свинячий - 200 г
  • одна цибулина
  • один пучок свіжої зелені
  • два лаврових листа
  • сіль, чорний мелений перець (за смаком).

капусняк

Фото: youtube

 

Приготування:

  • відварюємо бульйон з курячого стегна і цибулини
  • з готового бульйону виймаємо інгредієнти
  • у бульйон додаємо кукурудзяну крупу
  • додаємо квашену капусту
  • варимо сорок хвилин суп на середньому вогні
  • нарізаємо ошийок на невеликі кубики
  • додаємо в суп
  • продовжуємо варити капусняк ще двадцять хвилин
  • за п’ять хвилин до готовності супу додаємо лавровий лист, перець і сіль
  • зелень додаємо перед зняттям капусняку з вогню.

Смачного!

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