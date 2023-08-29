Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак

Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ

В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців

У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора