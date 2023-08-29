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Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак
Капусняк – одна з традиційних класичних страв української кухні. Капусняк славиться насиченим смаком із долею кислинки. За класичним рецептом суп повинен містити пшоно і м’ясо
Класичний капусняк (звичайний) – український рецепт
Інгредієнти:
- м’ясо качки - 200 г
- вода - 3 л
- капуста квашена – півтори склянки
- пшоно – чотири столові ложки
- картопля – п’ять штук
- одна цибулина
- одна морква
- сіль – одна чайна ложка
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування:
- кладемо м’ясо в каструлю
- заливаємо водою
- варимо приблизно годину з моменту закипання
- промиваємо пшоно
- зцідити його
- заливаємо холодною водою
- чистимо моркву й цибулю
- цибулю нарізаємо маленькими кубиками
- моркву розділяємо на дві рівні частини
- натираємо одну частину моркви на крупній тертці
- розігріваємо сковорідку з олією
- висипаємо сюди цибулю, підсмажуємо її трішки
- додаємо моркву
- перемішуємо
- смажимо до золотистого кольору
- чистимо картоплю та нарізаємо її кубиками
- м’ясний бульйон переливаємо у велику каструлю і ставимо на вогонь
- у киплячий бульйон висипаємо проціджене пшоно
- додаємо відкладену половину моркви, натерту на крупній тертці
- додаємо подрібнену картоплю
- кип’ятимо всі компоненти п’ять хвилин
- далі додаємо засмажку з моркви та цибулі
- додаємо подрібнене варене м’ясо качки
- додаємо квашену капусту
- варимо ще пів години.
Капусняк із квашеної капусти з пшоном або суп із квашеної капусти
Інгредієнти:
- ребра - 1 кг
- капуста - 500 г
- картопля - 500 г
- пшоно - 100 г
- одна цибуля
- одна морква
- перець горошок – десять штук
- один лавровий лист
- олія для смаження.
Фото: Pinterest
Приготування:
- опускаємо ребра у каструлю з холодною водою
- коли закипить - знімаємо білу піну
- готуємо на маленькому вогні до готовності м’яса
- додаємо сіль
- ближче до готовності м’яса додаємо подрібнену кубиками картоплю
- пшоно слід ошпарити у окремій ємності окропом
- залишаємо постояти на сім хвилин
- зливаємо воду
- відправляємо пшоно до інших компонентів
- тушкуємо овочі на сковорідці - подрібнену цибулю та натерту моркву
- смажимо до появи м’якості та золотистого кольору
- додаємо квашену капусту
- тушимо ще десять хвилин
- як тільки пшоно стало м'яким і картопля приготувалася, додаємо в капусняк тушені овочі
- добре перемішуємо
- варимо ще п’ятнадцять хвилин
- за п’ять хвилин до готовності додаємо кидаємо лавровий лист, перець та солимо.
Капусняк із свіжої капусти
Інгредієнти:
- чотири картоплини
- третина білокачанної капусти
- одна цибулина
- одна морквина
- пів склянки пшона
- дрібка пшеничного борошна
- томатна паста – три столові ложки
- рослинна олія – 30 мл
- сіль (за смаком)
- три лаврових листа.
Фото: Pinterest
Покроковий рецепт приготування:
- дрібно нашатковуємо капусту
- нарізуємо на довільні шматки картоплю
- ставимо на вогонь каструлю
- кидаємо в неї картоплю
- капусту висипаємо після закипання води
- пшоно промиваємо, перебираємо
- додаємо пшоно до овочів
- обсмажуємо цибулю разом із морквою на сковороді до готовності
- до цибулі і моркви додаємо борошно та розведену водою томатну пасту
- перемішуємо
- тушкуємо три хвилини
- готову засмажку додаємо в суп
- перемішуємо
- солимо
- додаємо лавровий лист
- даємо супу закипіти.
Капусняк по-закарпатськи
Інгредієнти:
- квашена капуста - 350 г
- кукурудзяна крупа - 150 г
- одне стегно куряче
- ошийок свинячий - 200 г
- одна цибулина
- один пучок свіжої зелені
- два лаврових листа
- сіль, чорний мелений перець (за смаком).
Фото: youtube
Приготування:
- відварюємо бульйон з курячого стегна і цибулини
- з готового бульйону виймаємо інгредієнти
- у бульйон додаємо кукурудзяну крупу
- додаємо квашену капусту
- варимо сорок хвилин суп на середньому вогні
- нарізаємо ошийок на невеликі кубики
- додаємо в суп
- продовжуємо варити капусняк ще двадцять хвилин
- за п’ять хвилин до готовності супу додаємо лавровий лист, перець і сіль
- зелень додаємо перед зняттям капусняку з вогню.
Смачного!
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