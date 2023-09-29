Карабах: Азербайджан затримує високопосадовців армії "НКР", на черзі - політики, - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Азербайджанські прикордонники затримали Левона Мнацаканяна, який у період з 2015 до 2018 року був "міністром оборони Нагірного Карабаху" та командував "Армією оборони" невизнаної держави. Його відвезли до Баку.

Згодом стало відомо, що влада Азербайджану на чотири місяці затримала ексзаступника командувача "Армією оборони" Давида Манукяна, звинувативши його у здійсненні теракту..

Джерела Радіо Азатутюн повідомили, що президент сепаратистського регіону Самвел Шахраманян веде переговори з Баку щодо виїзду військово-політичного керівництва "НКР" з Карабаху.

Анонімний чиновник у регіоні повідомив виданню, що затримання загрожує також трьом колишнім "президентам" Нагірного Карабаху – Бако Саакяну, Аркадію Гукасяну та Араїку Арутюняну, а також ексраднику "президента" Давиду Бабаяну.