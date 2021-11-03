Карантин в Україні: у "червоній" зоні - Київ та 15 областей, у "жовтій" - тільки два регіони
Станом на 3 листопада, більше половини областей України перебувають у "червоній" зоні. У "жовтій" зоні лишаються лише дві області
Про це передає пресслужбу МОЗ.
Так, у "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
У свою чергу, в "помаранчевій": Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.
У "жовтій": Кіровоградська та Закарпатська.
- Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину. У перший день місто скували затори, а правоохоронці почали перевіряти наявнясть COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів у громадському транспорті та закладах громадського харчування.
- Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу 2 листопада розповів, що під загрозою потрапити до "червоної" зони перебувають Волинська, Харківська й Тернопільська області.
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