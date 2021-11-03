Карантин в Україні: у "червоній" зоні - Київ та 15 областей, у "жовтій" - тільки два регіони

Про це передає пресслужбу МОЗ.



Так, у "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.



У свою чергу, в "помаранчевій": Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.



У "жовтій": Кіровоградська та Закарпатська.





Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину. У перший день місто скували затори, а правоохоронці почали перевіряти наявнясть COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів у громадському транспорті та закладах громадського харчування.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу 2 листопада розповів, що під загрозою потрапити до "червоної" зони перебувають Волинська, Харківська й Тернопільська області.