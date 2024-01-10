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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період  3-10 січня: тримісячний наступ Росії на східному фронті провалився
Ексклюзив

Карта бойових дій за період  3-10 січня: тримісячний наступ Росії на східному фронті провалився

Богдан Бачинський
10 січня, 2024 середа
11:11
карта бойових дій Карта. Заставочна_1001

Наші військові не дали окупантам виконати жодного з поставлених їм завдань щодо прориву на Куп’янськ, Лиман чи Курахове, оточення Авдіївки чи Вугледара

Спроба оточити Авдіївку: 3 місяці наступу на місці

Цього тижня ворогу вдалося пробитися на сотню метрів по дорозі з Пісків на Первомайське, а також приблизно на стільки ж на північній околиці Авдіївки. Натомість усі спроби пройти наші захисні редути в Степовому, Бердичах, Новобахмутівці та Новокалиновому провалились. Аналогічна патова ситуація – на південному фронті міста. Наразі росіянці проводять атаки здебільшого піхотою, без використання бронетехніки. Це означає, що найближчим часом окупанти здійснюватимуть перегрупування та, ймовірно, змінять тактику, щоб знайти ключ до Авдіївки. Натомість більших зусиль вони зараз планують докласти на Куп’янському та Вугледарському напрямках. Якщо на Харківщині загроза є невеликою, то ситуація біля Вугледара може гранично загостритися.

 Карта. Авдіївка_1001

Вугледар в очікуванні нової навали росіян

Загарбники посилили своє південне угруповання, яке зосереджене на південь і на схід від Вугледара, бронетехнікою та особовим складом. Вони готуються до чергового наступу, щоб відсунути наші війська якомога далі від залізниці, яка з’єднує Донецьк із Вугледаром і Мелітополем. Зараз ЗСУ стоять на відстані менш ніж 10 км від залізниці, що не дозволяє ворогу її використовувати.

Поки ворог готується, Сили оборони провели успішний контрнаступ біля Новомихайлівки, де попередні тижні росіяни мали суттєве просування. Нашим воїнам фактично вдалося відбити майже всю раніше втрачену територію. На фронті біля Мар'їнки загарбники намагаються просуватися по трасі в наспрямку на Курахове, але наразі застрягли біля Георгіївки, де тривають щоденні бої.

 Карта. Новомихайлівка_1001

Бахмутське пекло розгорається з новою силою

Богданівка, Хромове, Іванівське та Кліщіївка впродовж тижня були найбільш спекотними локаціями на фронті. Рашисти з усіх сил намагаються прорвати нашу оборону та зайти в тил військовим, які контролюють панівні висоти на північ від Кліщіївки. З іншого боку, вони хочуть максимально наблизитися до Часового Яру та якомога швидше розпочати його облогу. Впродовж останніх днів окупанти зуміли протиснути нашу оборону на декілька сотень метрів на південь від Хромового, а також між Кліщіївкою та Іванівським. Завдання в цій зоні – таке ж, як і на Авдіївському напрямку: здобути хоч якийсь результат до березня. Максимум, на що вони зараз можуть націлитися, – це повернення під свій контроль панівних висот біля Кліщіївки та проведення ревізії результатів нашого літнього контрнаступу в цьому секторі.     

Попри те, що наступ на сході наразі росіяни в цілому провалили, це не означає, що вони не продовжуватимуть до березневих виборів Путіна робити спроби досягти успіху хоч на якійсь із вище зазначених ділянок.

 Карта. Бахмут_1001

Деокупація Криму і плацдарм на Херсонщині

4 січня ЗСУ завдали комплексного удару по військових об’єктах у Криму. У командному пункті в Юхариній балці Севастополя ліквідовано щонайменше 13 високопоставлених окупантів. Разом з тим інші ракети успішно знищили великий склад боєприпасів біля села Гришине. Врешті подвійний удар по аеродрому у Новофедорівці мінусував кілька радіолокаційних станцій і ще одну новозбудовану радіостанцію в Уютному. Тим самим ми на певний час осліпили ворога в цій частині півострова.

Карта. Крим_1001

На Херсонщині ЗСУ продовжують обороняти свій плацдарм біля Кринків, а зс РФ збирають чергові сили для штурму. Погодні умови ускладнюють нашу логістику, а тому утримувати плацдарм стало важче.

Водночас, після нещодавнього знищення Су-24, Су-30 і Су-34 в цьому секторі суттєво зменшилася кількість використання КАБів: так, за минулий тиждень було тільки 2 авіаудари. Україна потроху повертає під свій контроль повітряний простір над лівобережною Херсонщиною.

 Карта. Обстріли України_1001

Карта ракетного тероризму України

Під час останнього, третього за останній час, масованого обстрілу рашисти запустили 24 крилаті ракети Х-101/555/59 та ще 27 балістичних ракет. 18 крилатих ракет, які були націлені на об’єкти в центральних і західних областях, збила наша ППО, крім тих, які влучили в об’єкти в Хмельницькому. Натомість балістичні ракети, спрямовані націлені на Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя та Харків, упали на українські міста, наразі не прикриті системою Patriot. За підсумком цього удару можемо зробити висновок, що російські терористи змінили стратегію ракетних ударів. Основною причиною є брак ракет. Так, у них залишилося близько 40 ракет Х-101/555/59, а "калібрів" рашисти й далі з якихось причин не запускають. Тому наступні атаки, вочевидь, будуть комбінованими з використанням 30-40 ракет, більшість з яких будуть балістичними й летітимуть в основному на прифронтові міста. Натомість паузи між ударами щоразу ставатимуть усе більшими, щоб ворог міг поповнити свої запаси.   

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

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