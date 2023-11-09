Картину Пікассо "Жінка з годинником" продали за $139,4 млн. Хто на ній зображений

Про це пише The Guardian.

Вказано, що картина "Жінка з годинником" (Femme à la montre) - це друга найдорожча картина після "Алжирських жінок" Пікассо, яку продали на аукціоні у 2015 році за 179,4 мільйона доларів.

Картину "Жінка з годинником" Пікассо написав 1932 року, який він називав "роком чудес": саме тоді відбулась його перша ретроспектива. На ній зображена французька модель Марі-Тереза ​​Вальтер, з якою художник мав роман уже кілька років. Їхні стосунки почалися, коли Пікассо було 45 років, а їй 17. Дівчина надихнула митця на створення картин, малюнків і скульптур, деякі з яких вважаються найвидатнішими роботами за вісім десятиліть його кар'єри.

Картина належала одній з найбільших колекціонерок мистецтва ХХ століття Емілі Фішер Ландау, жінка придбала полотно у 1968 році. Його продали вже після її смерті. Початкова ціна картини на Sotheby's становила 120 мільйонів доларів.