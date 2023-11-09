Картину Пікассо "Жінка з годинником" продали за $139,4 млн. Хто на ній зображений
На аукціоні у Нью-Йорку за 139,4 мільйона доларів продали картину Пабло Пікассо "Жінка з годинником": на ній зображена муза та коханка художника Марі-Тереза Вальтер
Про це пише The Guardian.
Вказано, що картина "Жінка з годинником" (Femme à la montre) - це друга найдорожча картина після "Алжирських жінок" Пікассо, яку продали на аукціоні у 2015 році за 179,4 мільйона доларів.
Картину "Жінка з годинником" Пікассо написав 1932 року, який він називав "роком чудес": саме тоді відбулась його перша ретроспектива. На ній зображена французька модель Марі-Тереза Вальтер, з якою художник мав роман уже кілька років. Їхні стосунки почалися, коли Пікассо було 45 років, а їй 17. Дівчина надихнула митця на створення картин, малюнків і скульптур, деякі з яких вважаються найвидатнішими роботами за вісім десятиліть його кар'єри.
Картина належала одній з найбільших колекціонерок мистецтва ХХ століття Емілі Фішер Ландау, жінка придбала полотно у 1968 році. Його продали вже після її смерті. Початкова ціна картини на Sotheby's становила 120 мільйонів доларів.
- Іншу картину Пабло Пікассо "Жінка навпочіпки" продали на аукціоні Sotheby’s у Гонконзі за $24,6 млн. На ній художник у 1954 році зобразив свою дружину Жаклін Рок.
- На аукціоні в Лас-Вегасі представили дев'ять картин художника і два вироби з кераміки. Найдорожчим лотом стала картина 1938 року "Жінка в червоно-помаранчевому береті". На ній Пікассо зобразив Марію-Терезу Вальтер - модель, натурницю та матір своєї доньки Маї. Полотно, яке спочатку оцінювалося в $30 млн, продали за $40,5 млн. Картина "Чоловік і дитина" пішла за $24,4 млн. "Натюрморт з кошиком фруктів і квітами", написаний в 1942 році в окупованому нацистами Парижі, продали за $16,6 млн.
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