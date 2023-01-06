Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів тимчасово захоплених районів Запорізької області", – пише пресслужба.

Повідомляється, що один зі зловмисників – командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили "військовим комендантом" окупаційної адміністрації українського міста. Росіянин виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору на території Приазов’я.

Для цього зловмисник сформував "каральні загони", які проводили масові облави на помешкання мирних українців. Рашисти викрадали людей та відвозили їх до катівень. З потерпілих "вибивали" інформацію про місця перебування патріотів.

"Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління росгвардії по республіці Дагестан", - інформує СБУ.

Після окупації Василівського району зловмисники увійшли до складу створеної "комендатури": один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший ˗ його помічника.

Слідство встановило, що російські загарбники особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українців, застосовували до них отруйні хімічні речовини та електрострум, постійно погрожували вбивством близьких родичів.

Усім фігурантам повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Нині тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Правоохоронці виявили в підвалі адмінбудівлі поліції міста Херсон чергову облаштовану катівню російських загарбників.

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