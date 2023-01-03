У підвалі відділку херсонської поліції виявили чергову катівню окупантів

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляд однієї із захоплених представниками РФ адмінбудівель поліції у Херсоні, яку вони використовували для забезпечення функціонування окупаційних каральних органів", – пише пресслужба.

Повідомляється, що в підвальному приміщенні рашисти облаштували місце для тортур.

Правоохоронці виявили там докази. Зокрема особисті речі та документи українців, яких могли незаконно утримувати у підвалі, а також застосовувати фізичний і психологічний тиск на них.

Вилучили й дерев'яні бити, шланги, стяжки та інші предмети, які могли використовувати для тортур.

Нині правоохоронці встановлюють особи потерпілих. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також 3 січня повідомлялося, що на деокупованій території Миколаївської області Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників.

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