У підвалі відділку херсонської поліції виявили чергову катівню окупантів
Правоохоронці виявили в підвалі адмінбудівлі поліції міста Херсон чергову облаштовану катівню російських загарбників
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляд однієї із захоплених представниками РФ адмінбудівель поліції у Херсоні, яку вони використовували для забезпечення функціонування окупаційних каральних органів", – пише пресслужба.
Повідомляється, що в підвальному приміщенні рашисти облаштували місце для тортур.
Правоохоронці виявили там докази. Зокрема особисті речі та документи українців, яких могли незаконно утримувати у підвалі, а також застосовувати фізичний і психологічний тиск на них.
Вилучили й дерев'яні бити, шланги, стяжки та інші предмети, які могли використовувати для тортур.
Нині правоохоронці встановлюють особи потерпілих. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Також 3 січня повідомлялося, що на деокупованій території Миколаївської області Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе