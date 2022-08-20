Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала двох ворожих агентів, які намагались вступити до підрозділів ЗСУ. Затримані жителі Вишгородського району сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону. Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва.

19 серпня правоохоронці викрили завербованого агента ФСБ РФ, який мав установити прослуховування в кулуарах Верховної Ради України.

У Києві СБУ також викрила підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.

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