Катували мешканців села на Чернігівщині: в Україні судитимуть російських окупантів
На Чернігівщині судитимуть двох росіян, які тримали в погребі, погрожуючи зброєю, мешканців окупованої Іванівки
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Росіяни 6 березня 2022 року зайшли до приватного господарства в Іванівці, де в будинку були місцеві. Один з окупантів став обшукувати територію, а інший - стріляти з автомата по будівлі, щоб залякати людей і попередити їхній опір. Також він розстріляв автівку сім'ї. Росіяни підходили до хазяйки будинку із гранатою, утримували її в погребі, погрожували вбити дітей.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
- 27 квітня на Чернігівщині до довічного ув'язнення засудили росіянина, який 2022 року розстріляв авто з родиною, вбивши одну людину й поранивши трьох.
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