Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Росіяни 6 березня 2022 року зайшли до приватного господарства в Іванівці, де в будинку були місцеві. Один з окупантів став обшукувати територію, а інший - стріляти з автомата по будівлі, щоб залякати людей і попередити їхній опір. Також він розстріляв автівку сім'ї. Росіяни підходили до хазяйки будинку із гранатою, утримували її в погребі, погрожували вбити дітей.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).