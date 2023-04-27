Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Російські військові 26 лютого 2022 року зупинили цивільну автівку в центрі села Крупичполе Прилуцького району Чернігівської області. У ньому перебували подружжя, їхня донька та зять. Загарбники відразу стали стріляти по автівці та людях.

Вважаючи, що вбили всіх чотирьох, вони втекли з місця злочину. Унаслідок обстрілу загинула одна жінка, інші члени родини отримали поранення.

Росіянина визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засудили до довічного ув'язнення.