Розстріляв автівку з родиною на Чернігівщині: росіянина засудили до довічного ув'язнення
На Чернігівщині до довічного ув'язнення засудили росіянина, який 2022 року розстріляв авто з родиною, вбивши одну людину й поранивши трьох
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Російські військові 26 лютого 2022 року зупинили цивільну автівку в центрі села Крупичполе Прилуцького району Чернігівської області. У ньому перебували подружжя, їхня донька та зять. Загарбники відразу стали стріляти по автівці та людях.
Вважаючи, що вбили всіх чотирьох, вони втекли з місця злочину. Унаслідок обстрілу загинула одна жінка, інші члени родини отримали поранення.
Росіянина визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засудили до довічного ув'язнення.
- 27 квітня прокуратура оголосила підозру росгвардійцю, який тримав у неволі та грабував, погрожуючи зброєю, мешканців окупованої Богданівки на Київщині.
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