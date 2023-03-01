Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Зловмисники здебільшого нападали на жителів Дніпра вдома. Вони катували та вимагали гроші, цінне майно.

Слідство встановило, що в житлі одного з потерпілих ті виламали двері, почали бити мешканців квартири та вимагати 2 тисячі доларів.

"Щоб отримати гроші нападники просвердлили руку потерпілому його ж шурупокрутом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались. Водночас не отримавши грошей, члени банди зв’язали потерпілим руки й відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку", - пише пресслужба.

Правоохоронці провели 21 обшук, вилучили зброю, боєприпаси, вибухівку та вкрадені речі потерпілих. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Перевіряється причетність поліції до приховування злочину.

Сімом особам повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі із заподіянням фізичних страждань, вчиненого за змовою, а також вимагання. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.