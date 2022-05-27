Катував цивільних на Чернігівщині: окупанту оголосили підозру
ОГПУ повідомив про підозру росіянину, який разом з іншими окупантами катував мешканця Чернігівщини та його матір і вкрав у них авто
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У Вишневому на Чернігівщині окупанти неодноразово затримували та били одного з мешканців, двічі понад добу утримували його в неопалюваному складському приміщенні, коли на вулиці був мороз. Чоловіка били прикладами автоматів, а його літню матір тримали в багажнику авто.
Також росіяни вкрали в українця транспорт, яким перевозили награбоване в місцевих майно.
Одному з окупантів Офіс генпрокурора оголосив підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз триває досудове розлідування, встановлюють інших причетних до злочинів проти цивільних.
- 26 травня російському генералу оголосили підозру за наказ обстрілювати Запорізьку область.
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