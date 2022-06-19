Казахстан блокує транзит російського вугілля, а Росія перестала відвантажувати казахську нафту

Про це повідомили у виданні "Коммерсант".

Зазначається, що Росія ввела обмеження на відвантаження на експорт казахстанської нафти після критики президента країни Касима Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Експорт нафти, яку Казахстан вирішив перейменувати, щоб західні покупці не плутали її з підсанкційним російським сортом Urals, зупинено у порту Новоросійська. Причиною зупинки стало нібито виявлення в акваторії порту об'єктів, які можуть бути мінами часів Другої світової війни.

Для проведення досліджень було закрито акваторію, прилеглу до виносних причальних пристроїв Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який нафтопроводом качає в російський порт на експорт 67 млн тонн на рік.

Пізніше Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів із вугіллям.

Президент країни Касим Токаєв заявив, що якщо країна не наслідуватиме антиросійські рестрикції, то проти Нур-Султана будуть введені вторинні обмежувальні заходи. Попри це, роботу з Москвою буде продовжено.

17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ДНР/ЛНР".

При цьому Токаєв на форумі офіційно зустрічався як з Путіним, так і з керівниками Татарстану і Башкортостану Рустамом Мінніхановим та Радієм Хабіровим.

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