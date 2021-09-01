Казахстан - Україна: де та коли дивитись матч відбору на ЧС-2022
Сьогодні, 1 вересня, у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграє з Казахстаном
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України стартувала у відборі з трьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1 - у гостях з Францією та вдома з Фінляндією та Казахстаном.
Після 3-х турів національна команда має 3 очка та займає у групі D друге місце. Лідирує з 7 балами Франція. У Фінляндії - 2 пункти, Боснія і Герцеговина та Казахстані набрали по 1 очку.
ЧС-2022
Кваліфікація. 4-й тур
1 вересня
Казахстан - Україна
Нур-Султан, стадіон "Астана Арена"
Початок о 17:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі
- Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії.
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