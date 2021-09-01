Казахстан - Україна: де та коли дивитись матч відбору на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України стартувала у відборі з трьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1 - у гостях з Францією та вдома з Фінляндією та Казахстаном.



Після 3-х турів національна команда має 3 очка та займає у групі D друге місце. Лідирує з 7 балами Франція. У Фінляндії - 2 пункти, Боснія і Герцеговина та Казахстані набрали по 1 очку.

ЧС-2022



Кваліфікація. 4-й тур



1 вересня



Казахстан - Україна



Нур-Султан, стадіон "Астана Арена"



Початок о 17:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі

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