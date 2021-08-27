Казахстан: від вибуху на складі боєприпасів загинули 9 людей

Про це повідомляє МНС Казахстану.

"За останніми даними, загинули 9 осіб, зокрема співробітники МНС Казахстану, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури. Особи загиблих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Водночас по медичну допомогу звернулись 49 постраждалих під час пожежі та вибухів. Наразі ще дві людини вважаються зниклими безвісти.



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В ліквідації пожежі та детонації задіяно рятувальників, військовий склад частини, нацгвардію, загалом понад 1 тис. осіб.