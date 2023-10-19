Казахстан ввів заборону на експорт в РФ товарів, які можуть бути використані у військових цілях
У четвер, 19 жовтня, Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у військових цілях проти України
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Казахстан ввів заборону на експорт в РФ 106 видів товарів, включно з технологічними - дронами, мікроелектронікою та іншим, що може використовуватися росіянами у військових цілях", - йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, ці товари які не вироблялися у Казахстані. Так росіяни намагаються обійти санкції та отримати західні компоненти через реекспорт.
- Нагадаємо, у Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V й ПВК Вагнера.
- Також Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм.
- Нещодавно президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти, також виступає за мирні переговори.
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