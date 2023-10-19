Казахстан ввів заборону на експорт в РФ товарів, які можуть бути використані у військових цілях

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Казахстан ввів заборону на експорт в РФ 106 видів товарів, включно з технологічними - дронами, мікроелектронікою та іншим, що може використовуватися росіянами у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, ці товари які не вироблялися у Казахстані. Так росіяни намагаються обійти санкції та отримати західні компоненти через реекспорт.