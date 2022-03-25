"Кажуть, кудись зник міністр оборони РФ... Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?": Зеленський щодо повідомлення про зникнення з інформполя Шойгу
Президент України Володимир Зеленський пожартував, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, особисто захотів відвідати Чорнобаївку
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?", - сказав Володимир Зеленський
Президент України також подякував захисникам України, які знищили російські кораблі у Бердянську.
"Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним навіть тоді, коли там немає шторму. Бо там буде вогонь, як на тих російських кораблях, які цього тижня відправились відомим напрямком з порту Бердянська", - йдеться у зверненні Зеленського.
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