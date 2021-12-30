Керував обстрілами по українських позиціях на Луганщині: СБУ повідомила про підозру учаснику "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За попередньою інформацією, командир бойовиків втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він перебував у військовому однострої російського зразка.



У ході досудового розслідування слідчі встановили, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.



Крім того, у лютому 2020 року зловмисник отримав російське громадянство.



Слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.



Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 жовтня українські військовослужбовці затримали на Донбасі бойовика “ЛНР”, який під прикриттям з пов'язкою СЦКК здійснював розвідку позицій української армії.