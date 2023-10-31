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Головна Технології Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду

Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду

31 жовтня, 2023 вiвторок
06:00
Технології технології, економіка, Google

Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з осади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні

Про це пише AIN.UA із посиланням на джерела.

Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили, що він пішов з компанії. При цьому ні Шоломко, ні Google Ukraine деталей не коментують.

"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", - повідомили в Google.

На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млнд дол виручки на рік.

  • Google має виплатити керівниці одного з відділів $1 млн за гендерні упередження.
Світ
Україна
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