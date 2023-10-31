Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду
Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з осади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні
Про це пише AIN.UA із посиланням на джерела.
Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили, що він пішов з компанії. При цьому ні Шоломко, ні Google Ukraine деталей не коментують.
"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", - повідомили в Google.
На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млнд дол виручки на рік.
- Google має виплатити керівниці одного з відділів $1 млн за гендерні упередження.
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