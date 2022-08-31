Керував спробою окупантів захопити Київ і Київщину: в Україні судитимуть російського генерал-полковника
В Україні судитимуть російського генерал-полковника, який організовував вторгнення в північні області країни та керував спробою захоплення Київщини
Про це повідомив пресцентр Офісу генпрокурора.
Генерал-полковник очолив російське угрупування "Схід" і разом з іншими загарбниками окупували Здвижівку Бучанського району. У другій половині березня він жив у захопленому дитсаду, облаштувавши там собі штаб. Звідти генерал-полковник віддавав накази щодо ведення бойових дій і контролював їх виконання.
У сусідній окупованій Катюжанці, на стадіоні захопленої школи, він вручав державні нагороди РФ підлеглим військовим. Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву.
Окупанта обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо нього. Зараз триває досудове розслідування.
Російському генерал-полковнику загрожує довічне ув'язнення.
- 30 серпня оголосили підозри трьом окупантам, які катували мешканця Бучанського району Київщини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе