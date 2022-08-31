Про це повідомив пресцентр Офісу генпрокурора.

Генерал-полковник очолив російське угрупування "Схід" і разом з іншими загарбниками окупували Здвижівку Бучанського району. У другій половині березня він жив у захопленому дитсаду, облаштувавши там собі штаб. Звідти генерал-полковник віддавав накази щодо ведення бойових дій і контролював їх виконання.

У сусідній окупованій Катюжанці, на стадіоні захопленої школи, він вручав державні нагороди РФ підлеглим військовим. Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Окупанта обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо нього. Зараз триває досудове розслідування.

Російському генерал-полковнику загрожує довічне ув'язнення.

30 серпня оголосили підозри трьом окупантам, які катували мешканця Бучанського району Київщини.

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