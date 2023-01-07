Кевін Маккарті отримав пост спікера Палати представників США після 15 турів голосування, - ЗМІ
Після 15 турів голосування представник Республіканської партії Кевін Маккарті став спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки
Про отримання посади спікера Палати представників США Кевіном Маккарті повідомили The Hill, BBC та CNN.
"З 428 поданих голосів Маккарті отримав 216, а демократ Хакім Джеффріс отримав 212", - зазначив кореспондент BBC.
Секретар Палати представників Шеріл Джонсон оголосила: "Отже, шановний Кевін Маккарті, отримавши більшість поданих голосів, належним чином обраний спікером Палати представників".
Спікера Палати представників не могли обрати чотири дні поспіль: вперше з XIX століття.
У BBC зазначають, що республіканці врешті домовилися про передачу Кевіну Маккарті посту спікера, але демократи Палати представників звинувачують його в тому, що він передав владу екстремістському крилу своєї партії.
Конгресмен від Пенсільванії Брендан Бойл сказав, що голосування, що зайшло в глухий кут, продемонструвало "повністю нефункціональну більшість Республіканської партії Палати представників".
Одночасно відбулася інша історична подія: Хакім Джеффріс увійшов в історію як перший чорношкірий депутат, який очолив партію в Конгресі.
Нью-йоркський конгресмен очолить демократів у Палаті представників, змінивши на цій посаді Ненсі Пелосі, яка була спікером на попередній сесії Конгресу.
- Нагадаємо, 30 листопада 2022 року демократи у палаті представників США обрали нового лідера замість Ненсі Пелосі - ним став Хакім Джеффріс.
- 3 січня 2023 року вперше за 100 років в палаті представників конгресу США не змогли з першого разу обрати спікера. Кевіна Маккарті підтримали 203 члени палати представників,19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні і беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).
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