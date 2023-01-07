Про отримання посади спікера Палати представників США Кевіном Маккарті повідомили The Hill, BBC та CNN.

"З 428 поданих голосів Маккарті отримав 216, а демократ Хакім Джеффріс отримав 212", - зазначив кореспондент BBC.

Секретар Палати представників Шеріл Джонсон оголосила: "Отже, шановний Кевін Маккарті, отримавши більшість поданих голосів, належним чином обраний спікером Палати представників".

Спікера Палати представників не могли обрати чотири дні поспіль: вперше з XIX століття.

У BBC зазначають, що республіканці врешті домовилися про передачу Кевіну Маккарті посту спікера, але демократи Палати представників звинувачують його в тому, що він передав владу екстремістському крилу своєї партії.

Конгресмен від Пенсільванії Брендан Бойл сказав, що голосування, що зайшло в глухий кут, продемонструвало "повністю нефункціональну більшість Республіканської партії Палати представників".

Одночасно відбулася інша історична подія: Хакім Джеффріс увійшов в історію як перший чорношкірий депутат, який очолив партію в Конгресі.

Нью-йоркський конгресмен очолить демократів у Палаті представників, змінивши на цій посаді Ненсі Пелосі, яка була спікером на попередній сесії Конгресу.

Нагадаємо, 30 листопада 2022 року демократи у палаті представників США обрали нового лідера замість Ненсі Пелосі - ним став Хакім Джеффріс.

3 січня 2023 року вперше за 100 років в палаті представників конгресу США не змогли з першого разу обрати спікера. Кевіна Маккарті підтримали 203 члени палати представників,19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні і беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).

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