Хакери атакували сайти президента та СБУ, - Держспецзв’язку

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Як зазначається, Держспецзв’язку нейтралізувала чергові кібератаки на сайти органів влади. Цього разу здійснені DDoS-атаки на офіційні сайти президента України та Служби безпеки України. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України усі кібератаки нейтралізувала.

“Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу”, – заяив заступник голови Служби Віктор Жора.

У Держспецзв'язку зауважили, що спостерігають збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того – заблоковано понад 250 DDoS-атак.

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