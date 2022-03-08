Хакери, яких пов'язують з РФ, атакували польську армію для отримання доступу до сайтів, - Washington Post
Напередодні російського вторгнення в Україну хакери, яких пов'язують з РФ, атакували польську армію, щоб отримати доступ до сайтів
Про це повідомляє Washington Post.
У Google уточнили, що це перша спроба отримати доступ до польських військових сайтів, уточнюють в Google, однак невідомо, чи була якась спроба успішною.
"В останні два тижні група, відома як Fancy Bear, пов'язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, почала кілька великих фішингових кампаній проти користувачів української медіа-організації Ukr.net. Електронні листи надходили зі зламаних облікових записів і призвели до фейкової сторінки входу" - зазначає видання.
Після вторгнення Росії в Україну білоруська хакерська група Ghostwriter використовувала фішинг для отримання акредитацій українських чиновників і польських військових.
Google підкреслює, що фішингові листи були відправлені з "великої кількості зламаних акаунтів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками".
Компанія також повідомила, що виявила китайського "загрозливого учасника" Mustang Panda, який намагався підкинути шкідливе програмне забезпечення "обраним європейським акторам за допомогою приманки, пов'язаної з вторгненням в Україну".
Довідка: Фішинг - різновид шахрайства в інтернеті, в якому злочинець видає себе за установу, щоб отримати паролі для входу і номери банківських карт.
- Нагадаємо, 7 березня хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.
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