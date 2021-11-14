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Хакери зламали електронну пошту ФБР та розіслали десятки тисяч повідомлень

14 листопада, 2021 неділя
19:37
Світ хакери

Хакери розіслали десятки тисяч повідомлень з електронної пошти Федерального бюро розслідувань США, яку вони зламали

Про це повідомляє "Голос Америки"

Зазначається, що хакери зламали систему електронної пошти ФБР у суботу, 13 листопада, та розіслали десятки тисяч повідомлень із попередженнями про можливу кібератаку. Як відправник листів була вказана реальна адреса, що закінчується на @ic.fbi.gov.

У ФБР заявили, що усе обладнання, яке зазнало атаки було відключено від мережі, та зазначили, що ситуація розвивається. 

Організація Spamhaus Project, яка займається відстежуванням загроз, повідомила, що хакери розіслали десятки тисяч листів із попередженням про можливу кібератаку: "Терміново. Загроза у системі".

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хакери
електронна пошта
ФБР
США
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