Хакерська атака на форум Prozorro не вплинула на роботу системи закупівель, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє Держслужба спецзв'язку у facebook.



О 8:00 на сторінці Prozorro Infobox з'явилось повідомлення, аналогічне тому, яке використовували під час кібератаки 14 січня - російською, українською та польською мовами про нібито витік приватних даних українців.



За інформацією Держспецзв'язку, наразі сторінка з хакерським повідомленням вимкнена, а фахівці проводять розслідування. Форум відновив роботу.



Prozorro Infobox - це окрема система, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За даними служби, ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.



Крім цього, у Держспецзв'язку повідомили, що станом на 14:00 17 січня майже всі сайти, які постраждали 14 січня, відновили роботу. Експерти перевіряють інформацію щодо використання програми-вайпера, що знищує дані. Для цього українські фахівці взаємодіють із Microsoft.



"Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду.

У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.

Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.

17 січня Шевченківський райсуд Києва повідомив про збої в роботі низки ресурсів. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb