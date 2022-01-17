Хакерська атака на форум Prozorro не вплинула на роботу системи закупівель, - Держспецзв'язку
Зранку 17 січня хакери атакували форум Prozorro Infobox, але це не вплинуло на роботу системи закупівель Prozorro
Про це повідомляє Держслужба спецзв'язку у facebook.
О 8:00 на сторінці Prozorro Infobox з'явилось повідомлення, аналогічне тому, яке використовували під час кібератаки 14 січня - російською, українською та польською мовами про нібито витік приватних даних українців.
За інформацією Держспецзв'язку, наразі сторінка з хакерським повідомленням вимкнена, а фахівці проводять розслідування. Форум відновив роботу.
Prozorro Infobox - це окрема система, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За даними служби, ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.
Крім цього, у Держспецзв'язку повідомили, що станом на 14:00 17 січня майже всі сайти, які постраждали 14 січня, відновили роботу. Експерти перевіряють інформацію щодо використання програми-вайпера, що знищує дані. Для цього українські фахівці взаємодіють із Microsoft.
"Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - йдеться у повідомленні.
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