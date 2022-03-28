Харків поступово повертається до життя, – боєць ТрО міста
Валентин Дебелий зауважив, що тероборона тримає оборону міста, ЗСУ виконують свої завдання в області, а Харків потихенько повертається до активного життя
"Зараз активно працюють волонтери, налагоджується комунікація, логістика", – сказав він в етері Espreso TV.
Дебелий додав, що все ж місто напоготові в разі нових атак: "Ми взяли приклад з Одеси – боронимо наші пам’ятки, зокрема обклали мішками з піском пам’ятник Тарасу Шевченку. Так само робитимемо з пам’ятником Незалежності, який стоїть на Площі Конституції".
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Також боєць зазначив: "Харків’яни починають активно працювати у всіх сферах життя. У людей трішки зникла паніка, проте вони уважні до місць, які є небезпечні. Зокрема це райони, як “Північна Салтівка”, “Індустріальна”, де перебувати доволі небезпечно, оскільки обстріли там не вщухають, однак в інших районах можна помалу працювати, пересуватись по місту".
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