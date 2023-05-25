Харківщина потрапила під російські обстріли: імовірно знову С-300
У ніч на 25 травня росіяни вчергове обстріляли місто Харків і область, імовірно з використанням ракет С-300
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив очільник області.
У Харкові та області незадовго до вибухів оголосили повітряну тривогу.
Місцеві пабліки повідомляють про обстріл з С-300.
- Нагадаємо, також цієї ночі повітряна тривога була оголошена майже на цілій території України. Працювала ППО. Найдовше небезпека тривала на заході.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе