Про це ідеться у заяві КСУ.

13 квітня відповідне рішення ухвалила друга колегія суддів Другого сенату за конституційним зверненням 49 народних депутатів України.

"Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оскарженої Угоди "принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України" є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною", - заявили в КСУ.

У пресслужбі суду зазначили, що на одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддею-доповідачем у справі буде Сергій Головатий.