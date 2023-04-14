Харківські угоди: КСУ відкрив провадження та перевірить конституційність
Конституційний суд України відкрив провадження у справі щодо конституційності угоди між Україною й Росією від 21 квітня 2010 року про перебування Чорноморського флоту РФ на території України, а саме в АР Крим
Про це ідеться у заяві КСУ.
13 квітня відповідне рішення ухвалила друга колегія суддів Другого сенату за конституційним зверненням 49 народних депутатів України.
"Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оскарженої Угоди "принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України" є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною", - заявили в КСУ.
У пресслужбі суду зазначили, що на одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддею-доповідачем у справі буде Сергій Головатий.
- 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди. Згідно з ними термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму був подовжений до 2042 року. Харківські угоди створили можливості для анексії росіянами Криму, яка сталась через чотири роки.
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.
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