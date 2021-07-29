Харлан розповіла, чи відновить кар'єру заради Олімпіади-2024

Про це повідомляє "1+1".



За словами Харлан, вона може передумати, але поки не планує брати участь в Олімпіаді у Парижі.



"Я тільки вчора приїхала з Олімпіади-2020. Дайте мені час. Звичайно, я думаю про це, хочеться. Зараз це більше ні, ніж так, але я знаю себе. Знаю, що через певний час, може, я передумаю. Якщо чесно, після Ріо було таке ж думка, там пауза, повернуся-не повернуся. А через півроку знову почала фехтувати", - сказала Харлан.



За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Після цього Харлан розчаровано підсумувала свій виступ на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо та оголосила про паузу в кар'єрі.

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