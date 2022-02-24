Херсон ніхто не здав і не планує. Наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст, - голова ОДА
Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута спростував фейк про нібито "здачу Херсона" і повідомив, що йдуть бої за облцентр
Про це він написав у Facebook.
"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив Лагута.
Він додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".
Лагута додав, що Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.
"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.
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