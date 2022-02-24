Херсон ніхто не здав і не планує. Наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст, - голова ОДА

Про це він написав у Facebook.

"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив Лагута.

Він додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".

Лагута додав, що Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.

"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.