Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах
У Херсонській області палають ліси біля Геройського та Іванівки. Пожежі загрожують життю людям у селах, адже армія РФ забороняє гасити вогонь
Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко, ввечері 7 травня.
Голова громади просить допомогти в ситуації з пожежами.
"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.
Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні запитуючих людей, а що робити – згоріти або потонути", – пише Олександр Мусієнка.
- 4 травня у Київській області горіло близько 1 га лісу в Іванківському районі та ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
- Уночі 7 травня окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого загорілися чотири вантажівки, нежитлова будівля й пошкоджено 9 автівок підприємця
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе