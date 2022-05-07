Рашисти обстріляли Богодухів та Коробочкіне на Харківщині: загинула жінка, спалахнули пожежі
Уночі 7 травня окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого загорілися чотири вантажівки, нежитлова будівля й пошкоджено 9 автівок підприємця
Про це заявили в телеграмі Офісу генпрокурора.
“За даними слідства, 7 травня близько 2 години ночі російські військові обстріляли м. Богодухів. Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю”, - ідеться в повідомленні.
Поліція та прокурори оглянули місце події. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Окрім того, окупанти 7 травня відкрили вогонь по селу Коробочкиному на Харківщині, влучивши в житловий будинок і вбивши жінку
“7 травня російські окупаційні війська обстріляли село Коробочкине, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна жінка. Ворожий снаряд потрапив в приватний будинок”, - повідомила в телеграмі Харківська ОВА.
В ОВА закликали мешканців не ігнорувати повітряну тривогу й не залишати укриття без нагальної потреби.
- Нагадаємо, 6 травня росіяни тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару.
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