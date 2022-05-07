Рашисти обстріляли Богодухів та Коробочкіне на Харківщині: загинула жінка, спалахнули пожежі

Про це заявили в телеграмі Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 7 травня близько 2 години ночі російські військові обстріляли м. Богодухів. Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю”, - ідеться в повідомленні.

Поліція та прокурори оглянули місце події. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окрім того, окупанти 7 травня відкрили вогонь по селу Коробочкиному на Харківщині, влучивши в житловий будинок і вбивши жінку

“7 травня російські окупаційні війська обстріляли село Коробочкине, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна жінка. Ворожий снаряд потрапив в приватний будинок”, - повідомила в телеграмі Харківська ОВА.

В ОВА закликали мешканців не ігнорувати повітряну тривогу й не залишати укриття без нагальної потреби.

Нагадаємо, 6 травня росіяни тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb