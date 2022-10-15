Про це повідомляє Top Rank у twitter.

У Мельбурні відбулася церемонія зважування перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Хейні показав на вагах 61,1 кг, Камбосос - 60,8 кг.

Після дуелі поглядів боксери розпочали суперечку та почали відштовхувати один одного під час фотосесії. Рознімати американця та австралійця довелося членам їхніх команд.

Хейні захищатиме в бою проти Камбососа титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у ніч проти 16 жовтня у Мельбурні.

У разі перемоги боксер зіСША пообіцяв зустрітися з Василем Ломаченком, який раніше був чемпіоном світу в легкій вазі.

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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