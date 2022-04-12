Хіматака у Маріуполі може підтвердити наші побоювання про наміри армії РФ, - Пентагон

Про це заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

"Ці повідомлення, якщо вони підтвердяться, викликають глибоке занепокоєння та відображають наші побоювання, які ми мали щодо можливості використання Росією в Україні різноманітних засобів для придушення масових заворушень, включно зі сльозогінним газом, змішаним із хімічними речовинами», – сказав Кірбі.

За словами представника Пентагону, США уважно стежитимуть за ситуацією.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Згодом лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян на "Азовсталь" і додав, що постраждало троє людей.

А Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України".

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