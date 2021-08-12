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Хлопця, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - активіст

12 серпня, 2021 четвер
22:59
Світ

Українські прикордонники затримали 24-річного активіста Йілісена Айеркена, його можуть депортувати до Китаю

Про це написав координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов у Facebook.

"Хлопець працював з уйгурами, і, наскільки відомо наразі, виступав на їхній захист від комуністичного геноциду", - написав Харитонов.

За його словами, Айеркена затримали в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації до Китаю.

"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.

Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі.

"Якщо Україна відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.

 

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