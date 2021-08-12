Хлопця, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - активіст

Про це написав координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов у Facebook.

"Хлопець працював з уйгурами, і, наскільки відомо наразі, виступав на їхній захист від комуністичного геноциду", - написав Харитонов.



За його словами, Айеркена затримали в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації до Китаю.

"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.

Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі.

"Якщо Україна відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.



