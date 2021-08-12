Хлопця, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - активіст
Українські прикордонники затримали 24-річного активіста Йілісена Айеркена, його можуть депортувати до Китаю
Про це написав координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов у Facebook.
"Хлопець працював з уйгурами, і, наскільки відомо наразі, виступав на їхній захист від комуністичного геноциду", - написав Харитонов.
За його словами, Айеркена затримали в Словаччині і передали його Україні. Завтра суд повинен розглянути питання його депортації до Китаю.
"Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються функціонерами до таборів смерті", - зазначив Харитонов.
Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі.
"Якщо Україна відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, - це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави", - додав Харитонов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.69
Купівля 26.69Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе