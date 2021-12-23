Хоча б одну медаль, - міністр спорту Гутцайт зробив невтішний прогноз на Олімпіаду-2022

Про це повідомляє сайт Асоціації спортивних журналістів України.



За словами Гутцайта, завоювати одну медаль - це вже хороший результат для України на Олімпіаді-2022.



"Будемо відверті: якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре. Запевняю, що з боку Міністерства зроблено все необхідне для підготовки. У наших біатлоністів є все. Тепер слово за ними і їх тренерами. Ну, і побажаю їм трохи удачі. Удача не завадить і нашим фристайлістам, які на початку зими були набагато успішніше біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фристайлу. Він каже, що його підопічні добре готові та націлені на результат", - розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



Олімпіада у Пекіні відбуватиметься з 4 по 20 лютого 2022 року. Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.

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