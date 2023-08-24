Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у штабі знаходяться військові, які ведуть війну проти України.

За даними розвідки, Путін провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

"Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування діючим у звичайному режимі", - пояснили у розвідці.