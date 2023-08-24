Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
У суботу, 19 серпня 2023 року, російський президент Володимир Путін приїхав до штабу в Ростові-на-Дону, який знаходиться приблизно за 160 км від лінії фронту. Таким чином він хотів показати свою владу
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що у штабі знаходяться військові, які ведуть війну проти України.
За даними розвідки, Путін провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.
"Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування діючим у звичайному режимі", - пояснили у розвідці.
- Російські військові намагаються наступати в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Однак успіху немає, ворог зазнає значних втрат. Натомість Сили оборони наступають на Бахмутському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах.
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