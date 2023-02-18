"Хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину": Зеленський відзначив п'ять бригад
Президент України Володимир Зеленський відзначив п'ять бригад
Про це президент заявив під час свого вечірнього звернення 18 лютого.
"Уже традиційно – я хочу подякувати всім тим, хто прямо зараз захищає нашу державу на полі бою і наших людей від російських обстрілів. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад", - сказав він.
Зокрема Зеленський також подякував всім воїнам-зв’язківцям.
"Усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам! Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий і професійний пріоритет!", - додав президент.
- 18 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія відповість за кожен злочин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе