Про це президент заявив під час свого вечірнього звернення 18 лютого.

"Уже традиційно – я хочу подякувати всім тим, хто прямо зараз захищає нашу державу на полі бою і наших людей від російських обстрілів. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад", - сказав він.

Зокрема Зеленський також подякував всім воїнам-зв’язківцям.

"Усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам! Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий і професійний пріоритет!", - додав президент.