Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Після 26 травня російські окупанти планують покинути позицій, разом з ними має піти комбат і полковник зі штабу. Загарбник із ОРДЛО розповів у телефонній розмові, що їх кинули на передову, втім не дали навіть спорядження.

"У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна, – ред.), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться: навіщо це вам? Це ж музейний експонат.

Нас називають "святі". Ми питаємо "чому"? Вони кажуть, ви ж ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м’ясом", – каже окупант.

Доброволець з РФ розповів, що на бойові їх привезли неофіційно: "Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти нах... Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово".

Також окупант додав, що з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот бійців, у вагонах двохсотих: "Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі "замишились", щоб їх далі нікуди не відправляли".

Знайомий мобілізованого з ОРДЛО нещодавно повернувся з-під Харкова та збожеволів. Тому військовий бажає якнайшвидше піти з війни.

У Луганську та Ровеньках проходять акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії.

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