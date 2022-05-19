"Ходимо без спорядження, чеченці називають м'ясом": мобілізовані окупантами жителі ОРДО хочуть піти з позицій, – перехоплення
У перехопленій розмові мобілізований з ОРДО розповів, що їхній підрозділ разом із комбатом і полковником штабу вкінці травня збираються тікати з позицій, адже не мають військового спорядження та навіть касок
Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Після 26 травня російські окупанти планують покинути позицій, разом з ними має піти комбат і полковник зі штабу. Загарбник із ОРДЛО розповів у телефонній розмові, що їх кинули на передову, втім не дали навіть спорядження.
"У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна, – ред.), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться: навіщо це вам? Це ж музейний експонат.
Нас називають "святі". Ми питаємо "чому"? Вони кажуть, ви ж ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м’ясом", – каже окупант.
Доброволець з РФ розповів, що на бойові їх привезли неофіційно: "Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти нах... Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово".
Також окупант додав, що з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот бійців, у вагонах двохсотих: "Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі "замишились", щоб їх далі нікуди не відправляли".
Знайомий мобілізованого з ОРДЛО нещодавно повернувся з-під Харкова та збожеволів. Тому військовий бажає якнайшвидше піти з війни.
- У Луганську та Ровеньках проходять акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії.
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