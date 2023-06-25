Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ходорковський назвав діячів російської опозиції "шкідливими імпотентами" й описав як треба готуватися до повстання

Ходорковський назвав діячів російської опозиції "шкідливими імпотентами" й описав як треба готуватися до повстання

25 червня, 2023 неділя
15:48
Світ Михайло Ходорковський

24 червня 2023 року в РФ була унікальна революційна ситуація, якою не змогла скористатися російська опозиція. Адже її частина принципово відмовилася співпрацювати з Пригожиним й усі опозиціонери загалом були неготовими до подібного сценарію

Про це 25 червня заявив російський політемігрант, підприємець та громадський діяч Михайло Ходорковський.

"1. Повстала Москва могла змінити владу. Ми ситуацію про...ли. Це - мінус. 2. Режим однаково в результаті ослаблений. Це плюс. Такі ситуації ще виникнуть. До них треба бути краще підготовленими", - зазначає Ходорковський у себе в телеграмі.

Зокрема, він обурений принциповою відмовою частини відомих опозиціонерів від взаємодії з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Читайте такожБєлгород був би наш, якби мали більше людей, - позивний Цезар з легіону "Свобода Росії". Ексклюзивне інтерв'ю Еспресо

"Що могла зробити та не зробила опозиція? "Білі пальта" були у своєму репертуарі: "Жахливий Пригожин! Як можна користуватися ним на користь зносу режиму? Він же потім не піде! Як можна закликати брати до рук зброю - це жах, жах, жах..". Імпотенти. Причому шкідливі імпотенти. Як пісок у вибухівці - і сам не рвоне, і вибухівці може перешкодити", - поділився своїм баченням Михайло Ходорковський.

Інші ж опозиціонери не мали зв'язку з регіонами, додав Ходорковський.

"Недостатня комунікація з регіонами, відсутність реальних підпільних осередків, брак інформації, неготовність діяти швидко", - перерахував він прорахунки противників Путіна, що стали помітними під час заколоту вагнерівців.

Кого саме Ходорковський мав на увазі під "білими пальтами", підприємець уточнювати не став.

При цьому Ходорковський вважає, що не слід було боятися імовірного тимчасового успіху Пригожина у Москві, оскільки існував шанс "переламати ситуацію", а Пригожин "просто перестав би грати ключову роль".

Читайте такожХто такі РДК і Легіон "Свобода Росії"

Вже у твітері Михайло Ходорковський описав - на чому відтепер слід зосередитися російським опозиціонерам, адже, як він вважає, усунути від влади режим Путіна можна виключно збройним шляхом:

"Опозиції теж належить зробити висновки:

- Як я вже писав - цю злодійську владу буде знесено озброєними людьми.

- Люди у "білих пальтах" не суб'єктні. На них не варто витрачати час.

- Люди у регіонах здатні діяти. Бракує налагодженої координації. Потрібно налагоджувати.

- Перерізати транспортні комунікації влада не здатна - питання у засобах ППО та важкій техніці. Їх треба мати. Отже знати, де взяти.

- Потрібно точно знати розташування запасів стрілецького озброєння - відсутність інформації завадила.

- Найбільш активним людям потрібно мати мінімальний обсяг озброєння у себе для захоплення складів та звільнення політв'язнів.

- Саботаж на комунікаціях як транспортних, так і комп'ютерних є ефективним.

- Час спресовано, якщо війна не закінчиться, новий заколот чекати не довго".

"Завдання зрозумілі. Працюватимемо", - підсумував Михайло Ходорковський.

Росія
Війна з Росією
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
Дмитро Кулеба
24 червня, 2023 субота
Кулеба звернувся до світу у зв'язку із заколотом всередині Росії
Ганна Маляр
24 червня, 2023 субота
ЗСУ розпочали наступ ще на 6 напрямках
25 червня, 2023 неділя
Пригожин покинув штаб ПВО у Ростові. Вагнерівці нібито повертаються у польові табори. Хронологія подій
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
25 червня
16:25
Оновлено
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
"Це смерть, пацани, прощавайте. Слава Україні!": окупанти у Бердянську заявили про вбивство двох неповнолітніх українських партизанів
16:05
OPINION
Михайло Басараб
Реальні пригожини будуть, але пізніше
16:04
Євген Пригожин
Вагнерівці можуть напасти на Україну з Білорусі, - ексголова британського генштабу Даннатт
15:54
підводний човен Титан
Канада розпочала розслідування щодо загибелі всіх пасажирів туристичного батискафа "Титан"
15:33
"Ходячі мерці: мертве місто"
Спін-офф серіалу "Ходячі мерці" побив рекорд за переглядами на сервісі АМС
15:22
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Ситуація, що начебто Лукашенко врятував Росію від держперевороту, не дуже добра для Путіна, - експерт з міжнародної політики Жовтенко
14:42
Ексклюзив
аерозольні гранати К-51
Росіяни використали під час боїв заборонений хімічний боєприпас, - капітан Шершень
14:41
Оновлено
ДТП на Кіровоградщині
На Кіровоградщині перекинулося авто з 7 випускниками, 3 загинули. За кермом був п'яний поліцейський
14:29
Платон Шпак
В боях за Україну загинув партієць "Євросолідарності" з Енергодару, провідний інженер-технолог ЗАЕС Платон Шпак
14:12
дощ
У більшості областей очікуються дощі з грозами та вітром, на півдні - найтепліше: прогноз погоди на 26 червня від Наталки Діденко
14:05
OPINION
Мирослав Гай
Ми нівелюємо ворога. Це помилка
13:16
Михайло Подоляк
Трагікомедія останніх днів у РФ пояснює, чому Україна не веде переговори з Путіним, - Подоляк
13:00
виставка "Додому до Памфіра"
У "Музеї просто неба в Пирогові" відкрилась виставка за мотивами фільму "Памфір"
12:45
Міністерство освіти та науки України
Кабмін призначив нових заступників міністра освіти і науки України
12:33
У Копенгагені політичні радники 15 країн обговорили українську Формулу миру
12:14
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
"Міф про єдність путінської Росії закінчився": глава МЗС Італії про заколот Пригожина
12:02
OPINION
Олег Манчура
Війна за путінську спадщину офіційно почалася
12:02
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Яструби Кремля у почесній нічиїй вже готові піти на лінію 24 лютого, - Піонтковський
11:46
обстріл Київ
Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва знайшли тіла ще 2 загиблих
10:59
Ексклюзив
путін пригожин
Заколот Пригожина проти Путіна - чітко спланована акція російських спецслужб, - військовий експерт Снєгирьов
10:47
Ексклюзив
ЧВК Вагнер
Російські пілоти з легкістю знищили б колони вагнерівців, якби був відданий відповідний наказ, - речник Командування ПС ЗСУ Ігнат
10:29
Оновлено
Армія РФ завдала ударів по Херсонській та Запорізькій областях: 5 людей отримали поранення, у Херсоні загинув чоловік
10:20
Українські війська використовують досвід перших тижнів наступу і просуваються на ключових напрямках, - розвідка Британії
10:18
Ексклюзив
окупанти
На Сіверському напрямку противник активно використовує авіацію та важку бронетехніку, - офіцер ЗСУ Афанасьєв
10:08
Ракетоносій "калібрів"
РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них один підводний ракетоносій
10:04
OPINION
Євген Магда
Про рейтинг українських спецслужб
09:59
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Під час заколоту Пригожина вагнерівці "превентивно" знищили сім бортів російської авіації, - Повітряні сили
09:09
Російські провайдери блокували доступ до новин у Google під час заколоту Пригожина
09:00
Інтерв’ю
Герберт МакМастер
Генерал МакМастер: Ймовірність військового зіткнення США і Китаю через Тайвань доволі велика
08:52
ЧВК Вагнер
США знали про можливий заколот Пригожина у РФ, проте не очікували таких темпів, - CNN
08:30
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем й 5 РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
08:19
Вночі росіяни обстріляли житловий сектор у Нікополі, є поранений
08:10
Ексклюзив
Росії надовго вистачить військової міці, якщо Захід не збільшить допомогу Україні, - генерал Мусаєв
08:05
Ексклюзив
путін, путлер
Путін не може вдарити ядерною зброєю, він може підірвати Курську АЕС на території РФ і оголосити катастрофу й припинення війни, - Піонтковський
08:02
Японія
В армії Японії планують використовувати супутниковий інтернет Starlink, - ЗМІ
08:01
OPINION
Ігор Гулик
Марш Пригожина як трейлер громадянської війни
07:42
Євген Пригожин
Угода з Лукашенком усуне Пригожина від керівництва "Вагнером", - ISW
07:12
на фото: ЗСУ
На Херсонщині місцеві колаборанти з російськими паспортами евакуйовуються на власних авто до Криму, - Генштаб
07:00
Сандро Тоналі, молодіжна збірна Італії
Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 25 червня
06:44
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина не готова доєднатися до коаліції винищувачів: Пісторіус пояснив чому
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV