Про це 25 червня заявив російський політемігрант, підприємець та громадський діяч Михайло Ходорковський.

"1. Повстала Москва могла змінити владу. Ми ситуацію про...ли. Це - мінус. 2. Режим однаково в результаті ослаблений. Це плюс. Такі ситуації ще виникнуть. До них треба бути краще підготовленими", - зазначає Ходорковський у себе в телеграмі.

Зокрема, він обурений принциповою відмовою частини відомих опозиціонерів від взаємодії з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

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"Що могла зробити та не зробила опозиція? "Білі пальта" були у своєму репертуарі: "Жахливий Пригожин! Як можна користуватися ним на користь зносу режиму? Він же потім не піде! Як можна закликати брати до рук зброю - це жах, жах, жах..". Імпотенти. Причому шкідливі імпотенти. Як пісок у вибухівці - і сам не рвоне, і вибухівці може перешкодити", - поділився своїм баченням Михайло Ходорковський.

Інші ж опозиціонери не мали зв'язку з регіонами, додав Ходорковський.

"Недостатня комунікація з регіонами, відсутність реальних підпільних осередків, брак інформації, неготовність діяти швидко", - перерахував він прорахунки противників Путіна, що стали помітними під час заколоту вагнерівців.

Кого саме Ходорковський мав на увазі під "білими пальтами", підприємець уточнювати не став.

При цьому Ходорковський вважає, що не слід було боятися імовірного тимчасового успіху Пригожина у Москві, оскільки існував шанс "переламати ситуацію", а Пригожин "просто перестав би грати ключову роль".

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Вже у твітері Михайло Ходорковський описав - на чому відтепер слід зосередитися російським опозиціонерам, адже, як він вважає, усунути від влади режим Путіна можна виключно збройним шляхом:

"Опозиції теж належить зробити висновки:

- Як я вже писав - цю злодійську владу буде знесено озброєними людьми.

- Люди у "білих пальтах" не суб'єктні. На них не варто витрачати час.

- Люди у регіонах здатні діяти. Бракує налагодженої координації. Потрібно налагоджувати.

- Перерізати транспортні комунікації влада не здатна - питання у засобах ППО та важкій техніці. Їх треба мати. Отже знати, де взяти.

- Потрібно точно знати розташування запасів стрілецького озброєння - відсутність інформації завадила.

- Найбільш активним людям потрібно мати мінімальний обсяг озброєння у себе для захоплення складів та звільнення політв'язнів.

- Саботаж на комунікаціях як транспортних, так і комп'ютерних є ефективним.

- Час спресовано, якщо війна не закінчиться, новий заколот чекати не довго".

"Завдання зрозумілі. Працюватимемо", - підсумував Михайло Ходорковський.