Холіфілд продемонстрував у якій перебуває формі перед поверненням на ринг у 58 років

Відео з тренування Холіфілд виклав у Instagram.

На кадрах видно, що 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі підійшов до бою у хорошій фізичній формі.

Бій між Холіфілдом та 44-річним Белфортом стане головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбудеться 11 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.

Спочатку з Белфортом повинен був боксувати інший американський боксер - Оскар Де Ла Хойя, але він заразився коронавірусом.

Евандер Холіфілд востаннє він виходив на ринг у 2011 році. Вітор Белфорт - ексчемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).



7 вересня стало відомо, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Евандер Холіфілд проведе поєдинок проти ексчемпіона UFC бразильця Вітора Белфорта.

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