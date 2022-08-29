English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення

"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення

29 серпня, 2022 понедiлок
19:17
війна з Росією російський окупант

ГУР перехопило розмову окупанта, який служить у складі армії РФ й російського цивільного. Рашист скаржиться на важке становище на війні в Україні

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелых... Три тяжелых... Воды нет, еды - нет", - розповів окупант.

Зв'язок на фронті нестабільний, адже елетропостачання відсутнє. 

"Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все. Что-то сейчас будем делать, пока не село", - додав російський загарбник.

Щодо підтримки інших підрозділів, рашист сказав: "Вроде бы собираются, но они не могут пробиться".

  •  18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.
  • У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.
  • 25 серпня, українські сили ліквідували 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.
  • У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.
  • ГУР перехопило розмову військового "ДНР" з дружиною, де вони обговорюють знищений російський склад з боєприпасами армії РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
Читайте також:
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
27 серпня, 2022 субота
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
Дмітрій Медведєв
27 серпня, 2022 субота
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.31
    Продаж 40.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
19:58
Зеленський
"Боремося за ваші права": Зеленський закликав бізнес Франції "не втомлюватися від війни" і запросив на форум щодо відновлення України
19:45
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили 12 ракетами по Миколаєву: двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 24
19:26
снайпер
ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів та офіцерів, - Bloomberg
19:23
Інтерв’ю
Головатий
День проголошення Незалежності України був початком, який неодмінно мав вилитися в криваву бійню – Сергій Головатий
19:19
Петер Сійярто
Угорщина сподівається на збільшення постачань від Газпрому у вересні, - Сійярто
19:15
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи, - журналіст "Радіо Свобода" Хотин
18:58
G7 Країни Великої сімки
G7 про ЗАЕС: "Дії РФ посилюють ризик ядерної аварії та загрожують Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті"
18:37
Оновлено
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - мер
18:37
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом, - експерт Defense Express Киричевський
18:27
Кошовий і Пікалов
Чому Зеленський героїзує Кошового і 7 людей з “1+1”
18:24
Максим Громов
В Україні ліквідували старшого лейтенанта армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
18:16
пожежа
У низці областей України 30—31 серпня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки
18:06
Ексклюзив
ЗСУ воїн кордон
Нищимо командні пункти й тримаємо транспортні артерії росіян під вогневим контролем, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
18:02
Олексі Ковальов
Слідком РФ підтвердив убивство на Херсонщині екснардепа-колаборанта Ковальова
18:00
британський актор Г'ю Бонневіль
"Можна знищити площі, але не свободу": британський актор Г'ю Бонневіль створив відео про Харков і руйнування його Росією
17:56
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Все військове середовище обурено справою генерала Кривоноса, - військовослужбовець ЗСУ Погребиський
17:46
Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
"У політичному сенсі він мій друг": Дуда розповів про стосунки із Зеленським
17:25
Туреччина у п'ять разів збільшує платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли
17:16
Зоря
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
17:13
Рамштайн-3
Названо дату наступної зустрічі на авіабазі Рамштайн щодо оборони України
17:11
шенгенська віза шенген
Євросоюз "фільтруватиме" росіян, на кожного дивитимуться "через мікроскоп", - Клімкін про скасування спрощеного візового режиму ЄС із РФ
17:10
хакер
Українська ІТ-армія вивела з ладу понад 450 ресурсів ворога впродовж двох тижнів, – Мінцифри
16:59
ПриватБанк
Суд розгляне позов Коломойського про повернення ПриватБанку, - Букви
16:56
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Олександрія" перемогла "Минай", "Дніпро-1" розгромив "Динамо". Результати усіх матчів 2-го туру
16:52
502 км огорожі та колючого дроту: Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
16:30
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Тяжка аварія на ЗАЕС можлива лише при робочих енергоблоках, - ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Штейнберг
16:29
NASA місія “Артеміда 1”
NASA відклало тестовий запуск ракети, яка допомагатиме доправляти людей на Місяць
16:14
Нова Каховка
У Новій Каховці окупанти оголосили евакуацію з робочих місць
16:07
Нові могили окупантів у РФ
У Краснодарському краї РФ виявили нові могили окупантів, ліквідованих на війні проти України
15:56
Підготовка до опалювального сезону: на Київщині відремонтують 690 км ліній електропередач
15:51
погода, осінь, туман
Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримається спека
15:50
Незаконний перетин кордону
Під виглядом польських "студентів". Доцент кафедри київського вишу переправляв військовозобов'язаних через кордон
15:49
Ексклюзив
карта бойових дій
Противник постійно обстрілює всю Донеччину, намагаючись знайти шпаринку в нашій обороні, - речниця ОВА Ігнатченко
15:44
РФ хоче, щоб європейці заплющили очі на війну, тому провокує внутрішній хаос у Європі, - Зеленський
15:35
Ексклюзив
путін Лукашенко
Путін не довірить Лукашенку ядерну зброю, - Клімкін
15:32
У Чернігові створили мурал, присвячений захиснику Маріуполя Віталію Трухану
15:32
ЗСУ українські військові
Нацгвардійці показали, як на Харківщині знищили російську САУ "Мста-С", здатну бити на 29 км
15:29
Ексклюзив
Мандрівні державотворці
15:25
Олаф Шольц
Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією
15:11
Біолабораторії
У Мелітополь окупанти привезли хімічні лабораторії "Мікроб" для захисту від радіації, - мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV