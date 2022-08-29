"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення
ГУР перехопило розмову окупанта, який служить у складі армії РФ й російського цивільного. Рашист скаржиться на важке становище на війні в Україні
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелых... Три тяжелых... Воды нет, еды - нет", - розповів окупант.
Зв'язок на фронті нестабільний, адже елетропостачання відсутнє.
"Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все. Что-то сейчас будем делать, пока не село", - додав російський загарбник.
Щодо підтримки інших підрозділів, рашист сказав: "Вроде бы собираются, но они не могут пробиться".
- 18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.
- У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.
- 25 серпня, українські сили ліквідували 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.
- У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.
- ГУР перехопило розмову військового "ДНР" з дружиною, де вони обговорюють знищений російський склад з боєприпасами армії РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе