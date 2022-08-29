"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелых... Три тяжелых... Воды нет, еды - нет", - розповів окупант.

Зв'язок на фронті нестабільний, адже елетропостачання відсутнє.

"Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все. Что-то сейчас будем делать, пока не село", - додав російський загарбник.

Щодо підтримки інших підрозділів, рашист сказав: "Вроде бы собираются, но они не могут пробиться".

18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.

У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.

25 серпня, українські сили ліквідували 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.

У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

ГУР перехопило розмову військового "ДНР" з дружиною, де вони обговорюють знищений російський склад з боєприпасами армії РФ.

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