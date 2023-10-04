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"Хороші речі для України": Зеленський провів нараду з Будановим

4 жовтня, 2023 середа
21:41
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 4 жовтня провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим та поділився, що посадовці обговорили "хороші речі для України"

Про це він розповів у вечірньому зверненні

Зеленський також зазначив, що Україні вдалося здійснити дещо важливе в безпекових питаннях.

"Короткий звіт за цей день. Були різні наради, і серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше", - розповів глава держави.

Він також повідомив, що на селекторі була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам.

"Теж змістовно", - додав Зеленський. 

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на тимчасово окуповану Росією територію Криму було здійснено десантну операцію, під час якої було завдано удар по ворожих силах. Після виконання завдання спецпризначенці успішно відступили.
Володимир Зеленський
ГУР
Кирило Буданов
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