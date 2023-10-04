"Хороші речі для України": Зеленський провів нараду з Будановим

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський також зазначив, що Україні вдалося здійснити дещо важливе в безпекових питаннях.

"Короткий звіт за цей день. Були різні наради, і серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше", - розповів глава держави.

Він також повідомив, що на селекторі була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам.

"Теж змістовно", - додав Зеленський.